ستيفاني صليبا تكشف سر تألقها في الجونة السينمائي

الأحد 1 نوفمبر 2020

نفت الممثلة والإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبا التحضير لجزء ثان من مسلسل "الساحر" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.



وأكدت "صليبا" أن هذا الأمر يتعلق بالشركة المنتجة، وقناة أبوظبي التي تعرض العمل، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون هناك جزء ثان، لأن الجمهور العربي يريد أن يعرف تطورات العلاقة بين بطلي القصة "كارمن ومينا".

وحول رضاها عن مستوى العمل قالت: "أشعر بالرضا بكل تأكيد، فالمسلسل جمعني بالممثل الموهوب عابد فهد، وشكلنا ثنائيا رائعا، ولكن بسبب كورونا، تم تصوير جزء مهم من المسلسل بشكل سريع، وكنت أتمنى أن يأخذ حقه في التصوير لأنه يضم أحداثا محورية ومؤثرة".

وحول تعاونها مع الفنان عابد فهد قالت: "ليست هذه المرة الأولى التي أشارك فيها مع النجم عابد فهد في عمل فني، فقد سبق أن تعاونت معه، ولمس الجمهور حالة التفاهم بيننا ولذا حقق المسلسل نجاحا لافتا للنظر".

وبسؤال ستيفاني صليبا عن سر تألقها في مهرجان الجونة السينمائي قالت: "فخورة بهذا المهرجان جدا، وأصبحت حريصة على حضوره لإيماني بأن المهرجانات تساهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين النجوم".

وتابعت: "ظهوري المتميز في الجونة يرجع لحرصي على أن تكون كل إطلالة معبرة عن رسالة معينة، فلا أرتدي فستانا جميلا فقط، لكن يجب أن يكون محملا برسالة للجمهور".

يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي انتهت الجمعة، وحصد خلال هذا الدورة الفيلم الفلسطيني "200 متر" جائزة سينما من أجل الإنسانية، وفاز فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة" بنجمة الجونة الذهبية.