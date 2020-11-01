شكرا لقرائتكم خبر عن "لوحدى".. المطربة هدى تسجل أغنية جديدة بتوقيع محمد هارون (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة الشعبية هدى من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"لوحدى" ، من كلمات عماد عبيد، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقي محمد هارون، ومن المقررأن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

من ناحية طرحت هدى مؤخرا أغنية بعنوان "طقى موتى"التي جمعتها بالمطربة نجوان فى أول عمل بينهما، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أخر أعمال الموزع محمد هارون أغنية مدحت صالح لمسلسل" الوجة الأخر"، من كلمات الشاعر عماد عبيد، وألحان مدين ، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل