شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار نقابة الموسيقيين يؤكد "كان هناك حكم سابق بحبس بيكا والنقيب تنازل" والان مع تفاصيل الخبر
وتابع مرتضى، أن حمو بيكا ليس له علاقة بالنقابة وخلال السنتين الأخيرتين ظهر 50 بيكا، مشيرا إلى أن حمو بيكا دخل امتحان النقابة قبل عام وعدة أشهر ورسب في الامتحان، مؤكدا أن الذى حضر الامتحان هو المطرب عمر كمال وحسن شاكوش، مضيفا أن شاكوش لم يقدم شهادة محو الأمية ولكنه تعهد بإحضارها.
من جانبه، قال ياسر قنطوش المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن الذى نقوم بفعله هو إعمال القانون، مشيرا إلى ما قام بفعله حمو بيكا من اقتحام النقابة لا يمكن لأحد أن يستوعبه، مشيرا إلى أن الحكم يمكن النقض عليه، لأنه حكم أول درجة، مؤكدا أنه كان هناك حكم سابق بحبس حمو بيكا، وتنازل الفنان هاني شاكر عن هذا الحكم بدافع إنساني منه بعد مناشدة والدة بيكا له.
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