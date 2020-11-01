شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: نبيلة عبيد شجعتنى كثيرا في فيلم "درب الرهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد الصاوى أنه في سن 26 قدم دور مهم في فيلم "درب الرهبة" مع الفنان نبيلة عبيد والمخرج على عبدالخالق، ومنحونى الفرصة إنى اشتغل بجد وتعلمت منهم الكثير.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون تى في : كان مشهد واحد وفوجئت بترحيب من البروفة من الفنانة نبيلة عبيد في مشهد وكيل النيابة المتحامل من وجهة نظرها، وأنا شخصيا لن أنسى من وقف بجانبى في مشوارى واللى كسر مقاديفى .

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح النجم المصري خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي، وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن الصاوي ظهر فيه منة شلبي وصبري فواز والمخرج مراون حامد، حيث أدلوا بشهادتهم في الصاوي، وشهد الفيديو مشاهد من أبرز أدوار خالد الصاوي في السينما.

وعن مسلسل "ليالينا 80" الذى تمر طرحه في موسم رمضان الماضى قال الحمدلله العمل نجح على الرغم من الظروف التي مرينا بها من عواصف وكورونا وغيرها، وتعايشت الكثير مع شخصيتى ضمن احداثه وأثرت فيا .

وظهر الصاوي باكيًا وقال تعليقا علي الجائزة، "كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في وجودنا اليوم ونحن نقاوم من أجل بكرة والسينما والحياة، سواء مهرجان الجونة ومدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الداخلية والصحة والسياحة ووزارة الدفاع والخارجية".

وأهدي الصاوي الجائزة، لكل من لبني عبد العزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي وميرفت أمين شهيرة وبوسي وسميرغانم ويحيي الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل".