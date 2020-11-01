وفاة الممثل شون كونري.. بطل أفلام جيمس بوند

الأحد 1 نوفمبر 2020

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" السبت، أن الممثل الاسكتلندي شون كونري، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة وتألق على الشاشة الفضية لأربعة عقود، توفي عن عمر يناهز 90 عاما.



واشتهر كونري من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، كونه أول من جلب الدور إلى الشاشة الكبيرة، وشارك في 7 من أفلامه.

وامتدت مسيرته التمثيلية لعقود من الزمن، وشملت جوائزه العديدة "أوسكار" وجائزتي "بافتا" وثلاث جوائز "جولدن جلوب".