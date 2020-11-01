خليفة ميركل.. الحزب الحاكم بألمانيا يحسمه منتصف يناير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، عقد مؤتمر اختيار زعيمه الجديد منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، لخلافة أنجيلا ميركل.

وأضاف الأمين العام للحزب الحاكم بول زيمياك، في تغريدة عبر "تويتر"، مساء السبت، أن "المرشحون الثلاثة، اتفقوا بعد محادثات مكثفة، على دعوة المجلس التنفيذي للحزب إلى عقد الاجتماع في ذلك الوقت".



ويعتبر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي هو أكبر حزب في البوندستاج (البرلمان البريطاني) وينظر إلى منصب رئيس الحزب على أنه نقطة انطلاق لتولي منصب المستشارية خلفا لأنجيلا ميركل كرئيس لأكبر اقتصاد في أوروبا".

ويتنافس على المنصب رجل الأعمال السابق والزعيم البرلماني لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرز، ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا أرمين لاشيت، وخبير الشؤون الخارجية للحزب نوربرت رويتجن.

وكان من المقرر في الأساس عقد مؤتمر الحزب الذي يضم 1001 مندوب من الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وسيتم تحديد الشكل الذي سيسير عليه المؤتمر في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت ميركل أعلنت عن خططها للتنحي عن منصبها قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول من العام المقبل، بعد حوالي 15 عاما من عملها كمستشارة.

لكن خطط خلافتها دخلت في حالة من الفوضى بعدما أعلنت وريثتها - ووزيرة الدفاع الحالية - أنجريت كرامب-كارنباور، تخليها عن رئاسة الحزب وكذلك عن الترشح لمنصب المستشارية.

وأدى قرارها المفاجئ، الذي جاء بعد أن فشلت في كسب ثقة الشعب في أعقاب سلسلة من الأخطاء السياسية، إلى إثارة المنافسة الحالية على القيادة في الاتحاد المسيحي الديمقراطي.