نجمة سورية تعلن اعتزالها التمثيل وتصدم الجمهور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت النجمة السورية اليوم السبت خبر اعتزالها للجمهور ليشكل قرارها صدمة لمتابعيها لا سيما أنها لم تلمح نهائيا لنيتها الابتعاد عن التمثيل.

وكتبت الفنانة السورية رباب كنعان التي أكدت أن هذه الصفحة هي الوحيدة التابعة لها والتي تعلن من خلالها هذا الخبر: “عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي”.

رباب كنعان

وأحدث هذا الخبر تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومحبيها، وسط استغراب من جانب البعض بشأن هذا القرار، خاصة أنها لم تمهد له مسبقا أو تشير إلى أنها تفكر في الأمر، غير أن البعض تمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها.

وبرعت كنعان في أداء الأدوار الاجتماعية والتراجيدية والرومانسية، كما نجحت في الكوميديا، وشاركت أيضاً في عدد من أعمال البيئة الشامية.

ويبقى دورها “وردة” في مسلسل “​يوميات جميل وهناء​”، من أبرز الأدوار التي لعبتها.

ومن أعمالها نذكر “الإخوة”، “الخطوات الصعبة”، “حمام القيشاني”، “سر الكنز”، “أحلام لا تموت”، “نجوم بين الغيوم”، “عربيات”، “حارة عالهوا”، “ألو جميل ألو هناء”، “رياح الخماسين”، “​بقعة ضوء​” (عدة أجزاء)، “رايات الحق”، “في حضرة الغياب”، “فتت لعبت”، “وعدتني يا رفيقي”، “دامسكو”، و”صدر الباز”.

وتخرجت الممثلة رباب كنعان (18 مايو 1971 -) من «المعهد العالي للفنون المسرحية» كما إنها خريجة «المعهد العالي للموسيقى الفنونية»، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1993. شاركت بالعديد من الأعمال وكان أول ظهور لها في العام 1990.

رباب ابنة الشاعر علي كنعان من قرية الهزة، تزوجت من الممثل جهاد عبدو وأنجبا ابنتهما «جوليا» بعام 1998 إلا انهما انفصلا بعام 2001.