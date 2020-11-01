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شكرا لقرائتكم خبر عن واحد من الناس يُجرى أول عملية لوالد بوسي.. وعمرو الليثى: لم نتعامل معه لانه والد مطربة والان مع تفاصيل الخبر
والد المطربة بوسى
وتابع الليثى أن البرنامج بالتعاون مع الدكتور عادل عبد الرازق أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق قام باجراء أول عملية يحتاجها الحاج محمد فى عينه اليمين وبعد فترة ان شاء الله سيتم اجراء العملية الثانية فى العين الشمال.
والد المطربة بوسى1
كما أضاف عمرو الليثى انه تم التعامل مع حالة الحاج محمد شعبان على انه مواطن مصري و حالة من حالات البرنامج و ليس لانه والد الفنانة بوسي، .. ومن جانبه أعرب محمد شعبان عن سعادته باجراء العملية والاهتمام والرعاية من د. عمرو الليثي وبرنامج واحد من الناس والطبيب المعالج له.
وعن حالته طمأن الطبيب مشاهدي البرنامج بأن العملية تمت بنجاح رغم تأخر ذهابه الي المستشفي وتأخر الحالة.. يذاع برنامج واحد من الناس الجمعه و السبت في العاشرة مساء من كل أسبوع على شاشة الحياة.
والد بوسى
وكان عمرو الليثى قد استضاف محمد شعبان الجمعة الماضية، المذاع حاليا على قناة الحياة، وقال: "أنا وبنتى بوسى كانت علاقتنا جيدة، وكنت حينها أعمل فى الديكورات وكانت ظروفى المادية جيدة إلى أن أصيبت عينى، وتوقفت عن العمل، وكانت بوسى ترسل لى كل شهر مبلغا ماليا إلى أن حدثت مشاكل بينها وبين زوجها وبعدت عنى لمدة سنين، وعندما حاولت الاتصال بها كانت قد وضعت رقمى على قائمة المحظورات ولم أتمكن من الاتصال بها".
كانت هذه تفاصيل خبر واحد من الناس يُجرى أول عملية لوالد بوسي.. وعمرو الليثى: لم نتعامل معه لانه والد مطربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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