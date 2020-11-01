شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يكشف عن أهم 3 أفلام في مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان خالد الصاوى أنه إنتهى من تصوير فيلمين وهما "أحمد نوتردام" مع رامز جلال وغادة وعادل وفيلم "30 مارس" مع احمد الفيشاوى ودينا الشربينى وأسماء أبو اليزيد وأنا شخصيا حابب الفيلمين خاصة ان كواليس تصويرهم كانت ممتعة .

وأضاف اثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى الذى يذاع على فضائية أون تى في أنه يصور مسلسل "القاهرة كابول" مع أصدقائه كل من الفنان طارق لطفى وفتحى عبدالوهاب، وخلال الفترة المقبلة أخوض تجربة المسرح مع المخرج مجدى الهوارى واعشق المسرح من صغرى وقدمت الكثير من الاعمال الناجحة .





وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدى عن اهم 3 محطات في مشواره بعد فيلم "عمارة يعقوبيان" قال الصاوى فيلم الجزيرة 1، والفيل الازرق1، والفرح وكل منهم له مكانة خاصة عنده وقدمهم بشكل مختلف وتعاون فيهم مع مخرجين كبار تعلم منهم الكثير ووضعوه في أدوار مهمة .

وعن فيلم "الضيف" قال من أسهل الأفلام الذى قدمتها وقيمته كبيرة جدا خاصة أنه من كتابة سيناريست كبير بحجم إبراهيم عيسى يتميز بذكاء شديد ومن اخراج هادى الباجورى المختلف دائما من عمل لآخر .

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وعن مسلسل "ليالينا 80" الذى تم طرحه في موسم رمضان الماضى قال الحمدلله العمل نجح على الرغم من الظروف التي مرينا بها من عواصف وكورونا وغيرها، وتعايشت الكثير مع شخصيتى ضمن احداثه وأثرت فيا .

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح النجم المصري خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي، وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن الصاوي ظهر فيه منة شلبي وصبري فواز والمخرج مراون حامد، حيث أدلوا بشهادتهم في الصاوي، وشهد الفيديو مشاهد من أبرز أدوار خالد الصاوي في السينما.

وظهر الصاوي باكيًا وقال تعليقا علي الجائزة، "كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في وجودنا اليوم ونحن نقاوم من أجل بكرة والسينما والحياة، سواء مهرجان الجونة ومدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الداخلية والصحة والسياحة ووزارة الدفاع والخارجية".

وأهدي الصاوي الجائزة، لكل من لبني عبد العزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي وميرفت أمين شهيرة وبوسي وسميرغانم ويحيي الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل".