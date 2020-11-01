شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى عن أدوارها: ما بحبش اسجن نفسى فى نوع سينما معين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة منة شلبي على أنها دوماً ما تحرص وتدقق خلال اختيارات أدوارها في أفلامها، حين قالت أن السبب وراء ذلك يعود إلى رغبتها في عدم سجن نفسها بنوع سينما معين، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية مؤخراً قالت فيها أيضاً أنها ترغب في أن تتضمن مسيرتها العديد من الأدوار والقوالب المختلفة.

وفى سياق آخر هنأت النجمة منة شلبي، مؤخراً جمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف، الذى يحل غدا الخميس، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" رسالة تهنئة، قائلة: " اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

وكانت قالت النجمة منة شلبى اثناء ندوة فى مهرجان الجونة : "أنا أتمنى أكون ربع يسرا، الحياة عندنا فى مصر الست المصرية فى كل فئاتها قوية، ولما جيت أشتغل نوارة وشوفت الستات الحطابة هما بسطاء جدا ولكنهم أقوياء جدا، وكل شخصية لما بعملها ومعظم الأدوار اللى عملتها فى مصر تحديدا الستات بتبان أقوياء جدا فى كل المهن".

وأضافت منة شلبى، خلال الندوة التى تناولت قضية تمكين المرأة المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى: "المرأة الشجاعة واللى مصدقة نفسها ومؤمنة باللى بتعمله هى اللى هتنجح، ومفيش نجاح هايجى من التمنى ولا من فرصة واحدة، ولازم يكون فى إصرار كبير على تحقيق هدفك".

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وكانت منة شلبى أشارت إلى أنها تستمتع بالعمل مع النساء، وسبق وعملت مع المخرجة هالة خليل والمخرجة كاملة أبو ذكرى وسام سليمان، ولكن لدينا مشكلة أن الإناث لا يمنحن سلطات اتخاذ القرار".

وتابعت منة شلبى: "كنت محظوظة بتقديم أدوار قوية مثل في أفلام مثل أحلى الأوقات مع حنان ترك وهند صبري، وفيلم نوارة، ولكن المجتمع لا يقبل تمثيل امرأة قوية".