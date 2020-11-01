شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: مهرجان الجونة فيه درجة من الموضوعية وتكريماته ليست مجاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد الصاوى أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى الذى يذاع على فضائية أون تى في إنه سعيد بتكريمه في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة، مشيرًا إلى أنه يحب الجونة من فترة كبيرة واتفق مع زوجته لشراء بيت هناك، ولو مش بشتغل فى القاهرة أعيش فى الجونة.





وأضاف: من الدورة الأولى في المهرجان حاسس إنه يكون شيء مشرف وحاجة راقية وذكية من القائمين عليه ولم أشعر أن التكريمات من خلال المهرجان مجاملة مثل عدد من المهرجانات الأخرى خصوصًا فيه درجة من الموضوعية ولن أشعر إننى اتجاملت في التكريم.

وتابع: كنت حزين على مهرجان القاهرة السينمائى ولكن الحمد لله أصبح عندنا مهرجانين مهمين ويشرفوا أى حد".

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، منح النجم المصري خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي، وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن الصاوي ظهر فيه منة شلبي وصبري فواز والمخرج مراون حامد، حيث أدلوا بشهادتهم في الصاوي، وشهد الفيديو مشاهد من أبرز أدوار خالد الصاوي في السينما.

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وظهر الصاوي باكيًا وقال تعليقا علي الجائزة، "كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم في وجودنا اليوم ونحن نقاوم من أجل بكرة والسينما والحياة، سواء مهرجان الجونة ومدينة الجونة ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الداخلية والصحة والسياحة ووزارة الدفاع والخارجية".

وأهدى الصاوى الجائزة، لكل من لبني عبد العزيز وحسين فهمي ونجلاء فتحي وميرفت أمين شهيرة وبوسي وسميرغانم ويحيي الفخراني ويوسف شعبان ومحيي إسماعيل".