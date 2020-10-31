شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيل ويلسون تتنكر في زي محاربة فيروس كورونا خلال احتفالها بالهالوين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون بالهالوين من خلال تألقها بزي محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو يوثق احتفالها بالهالوين على طريقتها الخاصة.

وتنكرت نجمة Pitch Perfect البالغة من العمر 40 عامًا في زي مقاتلة تحارب فيروس كورونا المستجد بعدما فقدت الكثير من وزنها في الآونة الأخيرة، كما وضعت كرة على شكل الفيروس التاجي وظلت تحاربها في فيديو كوميدي علقت عليه بقولها :"فقط اتصل بي: رونا (الأميرة المحاربة) ... تدمير .. رونا أينما ذهبت".

وفقدت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون 20 كليوجراما من وزنها في الآونة الأخيرة، ما جعلها تتفاخر بهذا الأمر أثناء تسوقها لشراء مستلزمات عيد الهالوين، في الآونة الأخيرة.

ولم تكن ممثلة أفلام هوليوود ريبل ويلسون خجولة من التباهي بشخصيتها أثناء وصولها إلى متجر البقالة يوم الاثنين، بعدما فقدت 20 كيلوجرامًا بشكل لا يصدق كجزء من "عام صحتها"، حسبما ذكرت "ديلي ميل".



ريبيل ويلسون

وشوهدت ريبيل وهي تتسوق لشراء لوازم عيد الهالوين في متجر بلوس أنجلوس، وكانت تحمل قرعًا ضخمًا في عربة "Mercedes Benz G-Wagon " بعد رحلة التسوق، فيما كانت ترتدي ملابس رياضية كبيرة الحجم وبنطلون ضاغطة أسود.

Advertisements

يشار إلى أن الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون شاركت في فيلم " Isn't It Romantic" خلال العام 2019، والفيلم من بطولة ريبيل ويلسون، بريانكا شوبرا، بيتي جيلبين، ليام هيمسورث، توم اليس، آدم ديفاين، الإيمان لوجان، شيرلى رودريجيز، يوجينيا كوزمينا، جاكلين هونوليك، براندون سكوت جونز، دوريس مكارثى.



ريبيل ويلسون تحارب فيروس كورونا