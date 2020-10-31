هاني شاكر: الحكم بحبس حمو بيكا انتصار لنقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية، هو انتصار للنقابة ومجلسها وكل العاملين بالنقابة والشؤون القانونية وكل أعضاء الجمعية العمومية.

وقال شاكر في بيان صادر عن نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم السبت، إن الحكم جاء بعدما تابعت الشؤون القانونية في نقابة الموسيقيين ما قام به حمو بيكا، حينما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة، وقامت بتحريك دعوى قضائية ضده، بعدما أهان النقابة، واتهم أعضائها بأنهم مرتشين، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء، مشدّدًا على أن الحكم دليل على مكانة وهيبة النقابة.

وقضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، معاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

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كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

كان ياسر قنطوش محامي المهن الموسيقية تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة "نقابة الموسيقيين"، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت النيابة لأقوال المدعو محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" الذي حضر رفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية.

ترجع بداية الواقعة عندما نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.