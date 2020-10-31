27 لقطة من مهرجان الجونة.. تنظيم ناجح وبرنامج حافل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أسدل الستار مساء يوم الجمعة، على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2020، بحضور عدد كبير من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويحسب لمهرجان الجونة نجاحه في تحدي فيروس كورونا المستجد، ويعد المهرجان نموذجا يحتذى به في العالم أجمع، إذ أُقيمت احتفالية على أرض مصرية بهذا الحجم في ظل انتشار الجائحة، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وسلامة وحماية الحضور من شتى دول العالم، بإشراف كامل من وزارة الصحة والسكان المصرية والتي اعتبرها صناع المحفل شريكا أساسيا في إقامته ونجاحه.

ورغم ضعف الإنتاج السينمائي في 2020 بسبب كورونا، نجح المهرجان في عرض مجموعة من أهم أفلام العام، ومن بينها: "200 متر، الرجل الذي باع ظهره، حكايات سيئة، THE KID، احتضار، إلى أين تذهبين يا عايدة؟"، والفيلم الوثائقي "أيام أَكلَة لحوم البشر" الإنتاج المشترك لدول فرنسا، جنوب إفريقيا، وهولندا، وكذلك الفيلم المصري القصير "ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك" الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي.

واستضاف المهرجان في دورته الرابعة الكثير من نجوم مصر والوطن العربي والعالم، ونجح في الحفاظ على سلامة وصحة المشاركين فيه، وهذا النجاح بالتأكيد يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن مصر آمنة واستطاعت مواجهة كورونا بنجاح.

وإليكم أبرز لقطات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة:-

- حضر الفنان آسر ياسين بصحبة زوجته وطفليه في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم في مركز المؤتمرات بمدينة الجونة. إليكم التفاصيل

- جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفنانة الشابة هدى الإتربي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، واحتل اسمها مكانة متقدمة وأصبحت "تريند" عبر الشبكات الاجتماعية، إذ أشاد الرواد بإطلالتها التي وُصفت بأنها أجمل إطلالة لفنانة في الحفل. إليكم التفاصيل

- حينما سُئلت الفنانة ياسمين صبري، أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، عن الأعمال التي تفضل تقديمها خلال الفترة المقبلة؛ قالت إنها تميل إلى نوعية الدراما التي تناقش قضايا المرأة وتمر بها السيدات يوميا وليس قضية بعينها، ولكن تعليقها عرضها للانتقادات من قِبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم التفاصيل

- قالت الفنانة شيرين رضا، خلال كلمتها بحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي: "عايزة أفاجئكم وأقول لكم إن أنا البنت الوحيدة في العالم العربي اللي أبوها حلم يشوفها رقاصة كبيرة وهي محققتش الحلم ده". إليكم التفاصيل

- ظهرت الفنانة ياسمين صبري مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وقالت إنها استثمرت وقتها في ظل أزمة الكورونا، قائلة:"استثمرت وقتي واتجوزت أحمد". إليكم التفاصيل

- أثارت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفستان فوقه جاكيت في حفل الافتتاح. إليكم التفاصيل

- ظهرت الفنانة الشابة جورجينا طواف، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان الجونة السينمائي، ما أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم التفاصيل

- أثار تصريح "الديناصورات" الفنانة رانيا يوسف، عند حديثها عن فيروس كورونا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن مستخدمو "تويتر"، هاشتاج يحمل عنوان "مدام رانيا"، للتعليق على تصريحها المثير للجدل. إليكم التفاصيل

- قالت الفنانة ياسمين صبري إنها لا تشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، مؤكدة أنها ليست من الأشخاص المهووسين بالمرض، قائلة: "أنا بكمل حياتي بشكل طبيعي، ممكن يكون الفيروس جالنا وراح، اللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى". إليكم التفاصيل

- تصدرت صورة ياسمين أبو النجا، قوائم الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء رفقة زوجها المخرج خضر محمد خضر، إذ ظهرت حافية القدمين بينما يحمل الأخير حذاء الزوجة بيده. إليكم التفاصيل

- التُقط فيديو يجمع ما بين النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة منة شلبي، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، ولاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت منة وهي تُقبّل يد يسرا، بينما يظهر خجل الأخيرة وتحاول منع حدوث ذلك. إليكم التفاصيل

- خطفت الفنانة التونسية سارة حناشي، الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في ثالث أيام فعاليات دورته الرابعة، إذ ظهرت بإطلالة جريئة ومختلفة مرتدية فستان من قصير شفاف بتصميم يشبه "الكاش مايوه". إليكم التفاصيل

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- شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها ومتابعيها، عدة مقاطع فيديو مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، خلال حضورهما حفل المطرب محمود العسيلي على هامش فعاليات المهرجان، ومن بينها مقطع تظهر فيه وترقص مع زوجها على أنغام مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش. إليكم التفاصيل

- أعلنت الفنانة الشابة أمينة خليل، لأول مرة خلال فعاليات مهرجان الجونة، أنها أُصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم تعافيها منه خلال الفترة الماضية. إليكم التفاصيل

- حرص الفنان إسلام إبراهيم على الظهور بملابس مختلفة في مهرجان الجونة، ومن بينها ظهور مرتديا "جاكيت" مرسوما على ظهره صورته. إليكم التفاصيل

- خطف الفنان الشاب محمود الليثي، أنظار الحضور في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بـ"نيو لوك" غير معتاد، إذ صفف شعره على طريقة ضفائر الراستا. إليكم التفاصيل

- أجرت الإعلامية مها الصغير، حوارا مع زوجها النجم أحمد السقا، على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي ضمن حلقة برنامجها It's Show Time، وبينما يتحدث السقا مع زوجته على الهواء، مرت الفنانة منة شلبي لتمازحهما قائلةً: "أيوه يا عم.. أيوه يا عم.. أيوه يا سيدي"، وقابلا الموقف الطريف بالضحك. إليكم التفاصيل

- حرص الفنان علي الطيب على تقديم دعم لاعب كرة القدم في النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا، وذلك على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، قبل عرض فيلم "استمع". إليكم التفاصيل

- تحدثت الفنانة منة شلبي عن علاقتها بالفنانة ليلى علوي، على هامش مشاركتهما في فعاليات المهرجان، وقالت خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي: "ليلى كانت بتديني هدومها عشان ألبسها في بداية مشواري". إليكم التفاصيل

- نشر شاب عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو له من مهرجان الجونة، ظهر خلاله أثناء اعترافه للفنانة سارة التونسي بإعجابه بها، وخلال الفيديو فاجأ الشاب الفنانة قائلًا: "سارة أنا بكراش عليكي"، وهو ما دفعها للدخول في نوبة ضحك هيستيرية. إليكم التفاصيل

- أجرى برنامج mbc trending المعروض عبر قناة mbc 4، حوارًا مع الفنانة رانيا يوسف، على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وأثناء عرض الحوار، غطت القناة الأجزاء المكشوفة من جسدها. إليكم التفاصيل

- سخر الفنان محمد أنور من إطلالة الفنانة رانيا يوسف خلال فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة، ونشر صورة له من أحد عروض "مسرح مصر"، ظهر خلالها بـ"فانلة" ممزقة من منطقة البطن، وقارنها بإطلالة رانيا يوسف إذ ظهرت بفستان يكشف تلك المنطقة، معلقًا: "نفس الشيء ولكنكم تحبون رانيا يوسف". إليكم التفاصيل

- جدل كبير أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدى الفنان رامز أمير، عدة مشاهد أكشن خلال تواجده على السجادة الحمراء بالمهرجان خلال الفعاليات وفي حفل الختام. إليكم التفاصيل

- كشفت الفنانة ميرهان حسين عن رأيها في ارتداء بعض الفنانات فستانين مثيرة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، وقالت في فيديو تم تداوله: "بيثيروا الجدل عشان الجو حر، أنا لو أعرف إن الجو حر كده كنت أثارت الجدل جامد". إليكم التفاصيل

- فاجأت رانيا يوسف الجميع بحضورها وابنتها "نانسي" خلال حفل ختام مهرجان الجونة، وأثارت الابنة جدلاً كبيرًا بارتدائها فستان "البطانة" الشهير لوالدتها والذي عرضها لانتقادات واسعة قبل سنوات. إليكم التفاصيل

- في مزحة لطيفة مع جمهور مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت الإعلامية ناردين فرج، مقدمة حفل الختام، بأن الجوائز تعرضت للسرقة، ولكنها عادت لتعرض فيديو قصير عن سرقة أبطال المسلسل الرمضاني الشهير بـ"100 وش" للجوائز قبل أن يستعيدها منهم انتشال التميمي مدير المهرجان. إليكم التفاصيل

- احتفلت الفنانة بشرى، بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، على الريد كاربت عقب انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي. إليكم التفاصيل

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وبدأت فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، وتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

تم تنظيم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.