وفاة المنتج هاني ثابت مكتشف الفنان محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان حميد الشاعري، اليوم السبت، وفاة المنتج الموسيقي هاني ثابت، صاحب شركة "سونار" لإنتاج شرائط الكاسيت.

وكتب الشاعري، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "وداعا دكتور هاني ثابت.. وداعا وداعا يا من قدمني للناس، وداعا يا من آمن بمواهب رفضها الكثير وقدمتها للناس عن اقتناع.. منير.. العبد لله.. إيهاب توفيق.. مصطفى قمر.. حكيم، والكثير غيرهم وداعا يا غالي".

المنتج هاني ثابت هو الذي قدّم الكينج محمد منير للجمهور من خلال ألبومه الأول "علموني عينيكي" عام 1977، كما أنتج أول 5 ألبومات للفنان حميد الشاعري، منها عيونها 1988 إلى جنة 1988، وأول 6 ألبومات للفنان حكيم منها نظرة 1991 إلى ياهوووه 2000، وغيرهم.