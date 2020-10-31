إلهام وليلى وهالة في مسلسل جديد استكمالا لفيلم "يا دنيا يا غرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:
كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تعاونها مع النجمتين ليلى علوي وهالة صدقي، في مسلسل جديد يحمل اسم "قلبي يحبك يا دنيا" في مرحلة كتابته حاليا.
وأوضحت ليلى علوي، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" أن مسلسل "قلبي يحبك يا دنيا" يأتي استكمالا لفيلم "يا دنيا يا غرامي" والذي جمع الثلاثي تحت قيادة المخرج مجدي أحمد علي عام 1995، من تأليف وسيناريو محمد حلمي هلال.
تابعت: "المسلسل يتم كتابته حاليا، هو كان هيبقى فيلم وبعدين تحول لمسلسل، لكني مش متأكدة هو هيلحق رمضان ولا هيتعرض امتى، لكن أتمنى من كل قلبي إنه يُعرض في رمضان الجاي، وأتوقع أنه يلقى استحسان الجمهور".
"يا دنيا يا غرامي" يتحدث عن "بطة" و"سكينة" و"نوال" ثلاث فتيات صديقات من حارة واحدة، يعملن ويعشن في كفاح متواصل مع ظروف اجتماعية صعبة وقصص حب مبتورة، ويحلمن بالزواج، لكنهن ينتقلن من مشكلة إلى أخرى، ومن فشل إلى أخر، ورغم ذلك يتمسكن بحب الحياة حتى الرمق اﻷخير.
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