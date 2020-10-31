الحلفاوي عن شون كانري بعد رحيله: "كان من المفضلين لدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان القدير نبيل الحلفاوي، النجم العالمي الراحل شون كانري، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 90 عامًا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "كان من المفضلين لدي.. رحمه الله.. أفضل من قدم جيمس بوند ثم فاجأنا بقدرات متميزة في أدوار هامة.. سيظل حيا بأعماله شأن الفنانين المهمين".

اشتهر الممثل الاسكتلندي بتجسيده لشخصية العميل السري البريطاني في فيلم "جيمس بوند".

وكانت جائزة أوسكار الوحيدة التي نالها في مشواره الفني في عام 1988، عندما حصل على أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم The Untouchables.

