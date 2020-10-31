نور عمرو دياب: والدي هو الأسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه، عدة صور من حفله مساء أمس الجمعة، والذي أحياه بعد انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت نجلته نور عمرو دياب، على التعليق لوالدها على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلةً بالإنجليزية: "والدي هو الأسطورة".

وشهد حفل الهضبة، تواجد الكثير من نجوم مهرجان الجونة، بالإضافة للجمهور العادي الذي أطربه عمرو دياب بالكثير من أغانيه الشهيرة، ومنها "قدام مرايتها، أماكن السهر، يتعلموا، وياه" وغيرها.

وأُقيم مساء الجمعة، حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "الإنسان والحلم".