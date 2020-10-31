تراند اليوم : أول تعليق لحمو بيكا على حبسه عامين بتهمة سب هاني شاكر

علق مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، على قرار حبسه عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.



وفي أول تعليق له بعد قرار حبسه، نشر حمو بيكا على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، صورة له من داخل مكتبه الخاص، وعلق عليها قائلًا: “رميت حمولي على الله”.

كان ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، قد تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ”حمو بيكا”، باقتحام منشآت عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال وجوده بنقابة الموسيقيين، وإن “بيكا” يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.



وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله في واقعة سب وقذف هاني شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء وجوده للحصول على تصريح لحفل فني، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.