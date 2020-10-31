بـ رقصة على "يوم تلات" وعمل جديد.. وفاء عامر مطلوبة في جوجل

أحتلت الفنانة وفاء عامر، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر، مساء اليوم السبت، حيث تصدرت المرتبة الثانية في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، باكثر من 5 آلاف عملية بحث مختلفة.

مسلسل وفاء عامر الجديد:

وأعلنت وفاء عامر، خلال ظهورها أمس الجمعة، في حفل اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة، عن خوضها تجربة درامية جديدة لمسلسل يحمل اسم "هي"، بمشاركة

شقيقتها الفنانة آيتن عامر، والفنانة منة فضالي.

وأكدت وفاء عامر، أن المسلسل إخراج المخرج الكبير محمد النقلي والمنتج محمد شاهين، موضحة أن:" العمل بيدور أحداث عن الثانوية العامة، وقضايا فتاة في عمر معين، واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم، فضلاً عن قضية عقوق الأبناء وعلاج لعديد من المشاكل الاجتماعية

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الهامة".

رقص وفاء عامر على أغنية "يوم تلات":

ونشرت الفنانة وفاء عامر، مقطع فيديو لها، على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، من حفل الهضبة عمرو دياب، الذي أحياه الحفل الختامي.

وظهرت وفاء عامر، خلال المقطع، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي وشقيقتها آيتن، وهما يرقصان على نغمات أغنية " يوم تلات" والتي طرحها عمرو دياب مطلع العام الحالي ، في ألبوم "سهرين".