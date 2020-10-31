رزان مغربي حديث السوشيال ميديا بعد تقبيلها أحد منظمي مهرجان الجونة

احتلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي صدارة محرك البحث العالم جوجل، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تخلع كمامة أحد منظمي مهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام أمس الجمعة، لالتقاط عدة صور معه ثم تقبله وتغادر.
وظهرت رزان مغربي في الفيديو وهي تقف بجانب أحد الشباب من منظمي المهرجان وتخلع كمامته لالتقاط الصور، لتتعالى أصوات المحيطين مازحين بأنه سيتم طرده لخلع كمامته قائلين "هيترفد علشان خلع الكمامة"، لتردد مغربي ما قالوه وترفع كمامته مرة أخرى، وتقبله على مابدر منها، الأمر الذي أثار دهشة الحضور.
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وفي نفس السياق طلت مغربي في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة بفستان من اللون "اللبني" جرئ مكشوف الظهر والبطن وبفتحة جانبية طويلة من القدم حتى الخصر، فيما اعتمدت تسريحة شعرها على البساطة حيث تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلًا ليمنحها لمسة جمالية ناعمة.
يذكر أن الفنانة اللبنانية تخلفت عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة والفعاليات الخاصة به والتي استمرت على مدار أسبوع في مدينة الجونة بالغردقة.
وشهدت مدينة الجونة بالغردقة انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الأسبوع الماضي مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الحالي، وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب على حضور الفعاليات، فيما شهد حفل الختام أغنية بعنوان "دقي يامزيكا" من إخراج مريم الباجوري، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الفن : "وهم محمد فراج، أروي جودة، يسرا، ليلى علوي، سلمي أبوضيف، أمينة خليل، باسل الخياط، جمال سليمان، إنجي المقدم، بشري، ناردين فرج والإعلامية هيلدا خليفة".
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