مسلم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان في عين شمس

يستعد مطرب الشعبي مسلم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "مسلم في عين شمس". الأغنية من كلمات كلوشا وتوزيع شندي وخليل وحققت أغاني مسلم عبر قناته على موقع يوتيوب خلال 3 أشهر ، حوالي ١٠٠ مليون مشاهدة.

وشارك مسلم في غناء عدد من المهرجانات، مع السادات والفيلو و حوده بندق وكان آخر أعماله مهرجان "ماتيجو دوغري" مع فيلو. مشاهدة.وشارك مسلم في غناء عدد من المهرجانات، مع السادات والفيلو و حوده بندق وكان آخر أعماله مهرجان "ماتيجو دوغري" مع فيلو.

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