منشور نور محمدوف يثير غضب الفرنسيين بعد “لايك” بنزيمة ولاعبين في المنتخب

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

حالة من الغضب عبر عنها فرنسيون والسبب لايك لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة، وزملاء آخرين له كانوا يلعبون في المنتخب الفرنسي، على منشور لبطل الفنون القتالية حبيب نور محمدوف.

وقد ظهر في منشور نورمحمدوف، صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى وجهه آثار حذاء، بالإضافة إلى عبارة جاء فيها “‎قبح الله وجه هذا الأبتر (ماكرون)، وجميع تبعهم الذين يؤذون شعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية.. صدقوني هذه الاستفزازات ستخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين”.

وقد أبدى خمسة لاعبين كرة قدم فرنسيين إعجابهم بالمنشور، من بينهم كريم بنزيمة ذو الأصول الجزائرية، وآخرين من أصول أفريقية مثل باكايوكو وكيمبيمبي.

https://www.instagram.com/p/CG9t9IUs0eZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG9t9IUs0eZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading Advertisements https://www.instagram.com/p/CG9t9IUs0eZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG9t9IUs0eZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG9t9IUs0eZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Oct 30, 2020 at 3:29am PDT

وكانت المغردة كارن أدهار، أول من لفتت الانتباه بإعجاب اللاعبين بالمنشور، حيث قالت في تغريدة بالفرنسية “هذا المنشور الخاص بحبيب، أعجب به 5 لاعبين يلعبون في الفريق الفرنسي، مثل كيمبيمبي، أو لعبوا سابقا، مثل بنزيمة ، ساكو ، باكايوكو ، فاتي”.

وأضافت أدهار أن لاعبا آخر من أصول بوسنية تدرب في فرنسا، ولعب 5 سنوات في الدوري، يدعى بيانيتش، قد أبدى إعجابه بالمنشور أيضا، وذلك بحسب “الحرة”.