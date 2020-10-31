تراند اليوم : يسرا: مكنتش أعرف أن دا اسمي في شهادة الميلاد.. تفاصيل

تحدثت الفنانة يسرا، عن طفولتها، حينما فتحت عينيها على انفصال والديها، وعاشت الأيام الأولى من طفولتها في كنف والدتها.

وقالت يسرا خلال لقائها مع وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” المُذاع عبر شاشة قناة “dmc”، إنها كانت تملك اسمين، وكان اسم “سيفي” الذي يناديها الجميع به، أما يسرا فكان مكتوب في شهادة الميلاد فقط.

وتابعت يسرا، أنها لم تعترف باسم يسرا، قائلًة: “اسم يسرا ماكنتش اعرفه غير لما كبرت، وفي المدرسة كان اسمي سيفي، وابويا الي قالي ان اسمي يسرا”.

ويعد فيلم “صاحب المقام” هو آخر أعمال يسرا الفنية، الذي طُرح بموسم عيد الأضحى الماضي، عبر منصة “شاهد” الإلكترونية، وشارك في تمثيله العديد من الفنانين منهم آسر ياسين، أمينة خليل، إيمان السيد، إبراهيم نصر، محمد ثروت، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.