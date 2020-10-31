تراند اليوم : اليوم.. تامر حسني يطرح “ألف سلامة” رابع أغاني ألبومه “خليك فولازي”

أعلن الفنان تامر حسني، عن عزمه لطرح رابع أغاني ألبومه “خليك فولازي”، اليوم عبر تطبيقات الأغاني المختلفة، حيث روج مؤخرًا للألبوم ليشوق متابعيه له.

ونشر تامر أمس عبر حسابه الرسمي بـ”انستجرام” في منشور قال فيه: “غدًا إن شاء الله إصدار الأغنيه الرابعه من ألبوم خليك فولاذي، بعنوان بألف سلامة، كلمات تامرحسين، ألحان محمد يحيى، توزيع و ميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي، تم تسجل الغناء باستوديو م/ هيثم راضي”.

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ومؤخرًا أعلن الفنان تامر حسني، أنه سيطرح الألبوم من خلال حفلة يحيها في القاهرة، بعدما تم إلغاء حفله في مهرجان الجونة السينمائي.

وكتب تامر عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي من موقع الفيديوهات “انستجرام”، وقال فيها: “مساء العسل على أحلى ناس، تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولازي، وسيُقام إن شاء الله قريبًا بالقاهرة”.

وطرح تامر من الألبوم حتى هذه اللحظة ثلاثة أغنيات، كانت الأولى “اختراع” التي كانت دويتو، جمعه بالفنان محمود العسيلي، ثم طرح “مبطلناش إحساس”، والثالثة وهي “فجأة افترقنا” وحققت تلك الأغنيات الثلاث نجاحًا بين جمهور الفنان.