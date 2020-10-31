تراند اليوم : خناقة جديدة بين راغب علامة وأحلام بسبب موضوع حساس..اللقاح الإماراتي

لا يكف النجم اللبناني راغب علامة عن إثارة غيظ الفنانة الإماراتية أحلام، يستفزها ليل نهار ليتحول الأمر من مزحة ودعابة لخناقة تتناقلها وسائل الإعلام، وهذه المرة جائت المعركة الكلامية بسبب موضوع بالغ الحساسية.

حيث ردت الفنانة الإماراتية، أحلام، على سخرية الفنان اللبناني، راغب علامة، منها، بعد إعلان تلقيها الجرعة الثانية من لقاح تجريبي مضاد لفيروس “كورونا” المستجد، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الإماراتية.

وعلق راغب علامة بطريقة ساخرة على تلقي أحلام للقاح خلال لقاء تلفزيوني، قال فيه إنه لم يتم التوصل إلى لقاح بعد، وتابع ضاحكا: “أحلام مهضومة ودمها خفيف”.

من جانبها، علقت أحلام على سخرية راغب علامة منها في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” جاء فيها: “هذا موضوع حساس للغاية بلدي الامارات أعلنت عن اكتشافها للقاح كورونا مع الصين واثبتت النتائج فعاليته الذي تعدت 90% وإنه يرفع مستوى مناعة الجسم، وقد أخذت اللقاح فعلا وحتى شيوخنا ربي يحفظهم وخط الدفاع الأول والطاقم الطبي ومواطنين الدولة والمقيمين له ونتمى لكم نوما عميقا”.

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وتابعت أحلام في تغريدة أخرى ردا على الإعلامي، علي الدوخي: “هذا ما جعلني أرد عليه لأن التشكيك في اللقاح أمر مش مقبول بعد جهود بلادي الإمارات الكبيره لوجود هذا اللقاح وخضوع الجميع له ولله الحمد أتمنى أن راغب يتراجع عن كلامه مع محبتي وتقديري له”.

وقالت أحلام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏تم بحمد الله والفضل له والمنة أولاً، ثم لجهود بلادي الإمارات وحكومتنا الرشيدة، التطعيم والجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، اللهم انفعنا وانفع بنا، التطعيم هو طريقنا للحياة الطبيعية”.

وكانت أحلام تلقت الجرعة الأولى من لقاح فيروس “كورونا” المستجد في الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رغبة منها بالمشاركة في إنهاء الجائحة التي أضرت العالم.