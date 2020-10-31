تامر حسني يطرح “بألف سلامة” رابع أغاني ألبوم “خليك فولاذي”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني رابع أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، بعنوان “بألف سلامة” من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف وماستر چلال حمداوي.
وحققت الأغنية فور طرحها انتشارًا واسعًا فتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في مصر وعددٍ من البلدان العربية.
ويُصدر تامر حسني أغاني ألبومه “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 3 أغنيات من الألبوم، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعا نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا عبر موقع “يوتيوب”.
ويشهد ألبوم “خليك فولاذي” عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: “جاور السعيد”، “خليك فولاذي”، “بحبك”، “قد الفراق”، “نفس النهاية”، “كرهتني في الحب”، “دور على الحقيقة”، “دلوقتي أرتاح”، “أغيب عنك”، “فجأة افترقنا”، “اختراع”، و”تعرف فلان”.
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