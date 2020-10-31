شكرا لقرائتكم خبر عن أصابع عبدالوهاب احترفت العزف على العود وأرقام قرص التليفون.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نجوم الفن مواهب وقدرات خاصة فى الفنون التى يتألقون فيها سواء الغناء أو التمثيل أو الرقص وغيرها، ولكن أحيانا كان بعض هؤلاء النجوم يمتلكون قدرات خاصة تفوق قدرة البشر العاديين، وإذا عرفها الجمهور قد يرى فيها إعجازاً وشيئاً يبعث على الدهشة ويخرج عن إطار المعقول.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب نشرت المجلة بعضاً من هذه القدرات الخاصة التى تميز بها عدد من نجوم الزمن الجميل، وذلك تحت عنوان " مش معقول"

وكان من بين القدرات الخاصة التى اندهش لها الوسط الفنى ما تميز به موسيقار الأجيل محمد عبدالوهاب قديماً، حين كان التليفون المنزلى ذو قرص مستدير يحمل الأرقام، فكان عبدالوهاب يتميز بقدرة فائقة على أن يطلب أى رقم دون أن ينظر إلى هذا القرص عندما يديره طالباً أى رقم، وكان يفعل ذلك بسرعة حنكة فائقة لدرجة أنك لا تستطيع أن ترى أصابعه وهى تتحرك فوق أرقام قرص التليفون.

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وأحياناً كان بعض أصدقاء عبدالوهاب حين يرونه يطلب رقماً لشخص يعرفونه ويحفظون رقم تليفونه يحاولون إقناع موسيقار الأجيال بأنه أخطأ فى طلب الأرقام، ولكن كان عبدالوهاب يتحداهم فى ثقة ويكمل طلب الأرقام وهو يبتسم فى هدوء، حتى يرد الشخص المطلوب فيمنح محمد عبدالوهاب السماعة لمن يتحداه مؤكداً أنه لم يخطئ.

وكان عبدالوهاب يتقن موهبة معرفة أرقام قرص الهاتف وطلبها دون أن ينظر إليه منذ زمن بعيد ، وكان يمكن أن يخطئ إذا نظر إليها بنظارته السميكة ، أما حين يعتمد على أصابعه التى تعودت على مداعبة أوتار العود فلا يخطئ أبداً ويصيب هدفه دائماً حتى يثير دهشة من يراه من شدة إتقانه وسرعته.