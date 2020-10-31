شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أشرف زكي للفنانين بعد دعوة حماية المستهلك بعدم التعامل مع منتجات غير مصرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على جميع الفنانين بضرورة الاستجابة إلى دعوة دكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك من خلال عدم التعامل مع أية إعلانات لشركات أو منتجات غير مصرح لها، وذلك كضرورة ومسئولية ينبغي علي الجميع تحملها والتدقيق فيها.

وكان أكد أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك 17 جنحة متعلقة بحماية المستهلك، وهناك العديد من القضايا التى يتم الاهتمام بها ومتابعتها لتوضيح مدى خطورة هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى تهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: شغالين على الأدوية اللى بيتم نشرها فى العديد من القنوات، سواء كانت منشطات أو أدوية تخسيس أو أدوية للشعر وغيره، عشان نتأكد من مصدرها ومدى صلاحيتها للاستخدام، وبطالب الناس أنها متمشيش ورا أي حاجة تشوفها على بعض القنوات".

وفى سياق آخر هنأ الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الفنان مصطفى خاطر، بعد أن رزقه الله بمولود جديد أطلق عليه اسم "على"، حيث نشر زكى، صورة جمعته مع خاطر خلال الاحتفال بالمولود الجديد، أتبعها بتعليق: "ألف مبروك أخويا وصديقى مصطفى خاطر على المولود السعيد على، يا أبو على يتربى فى عزك".