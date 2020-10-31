شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملخص أحداث مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظروف عصيبة ومخاوف من تفشى فيروس كورونا قدم مهرجان الجونة السينمائى الدولى 2020 وسط إجراءات احترازية نفذتها وزارة الصحة المصرية رسالة للعالم بأن مصر آمنة جعلت إدارة المهرجان تكرم الوزارة بمنحها الجائزة التقديرية فى حفل الختام.

وأحدث المهرجان تأثيرًا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى سواء بسبب حجم النجوم الكبار الذين حضروا الحدث أو ما دارت خلاله من الأحداث لافتة للنظر.

وعلى مدار 9 أيام هى عمر الدورة الرابعة للمهرجان تابع جمهور الفن والسينما إطلالات النجوم على الريد كاربت، وتصدرت العديد من الفنانات قائمة تريندات السوشيال ميديا بسبب الفساتين التى تنوعت بين الجرأة والأكثر غرابة وكان من أبرز المفاجآت ما فعلته النجمة ليلى علوى بارتدائها لفستان سبق وارتدته قبل 25 عاما.

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ومن أبرز فعاليات المهرجان عرض فيلم "الطفل" للفنان العالمى شارلى شابلن، بمشاركة أوركسترا كاملة من العازفين، وفى حفل الختام فوجئ الجمهور والمتابعون بالإعلان عن سرقة جوائز المهرجان ليتضح فيما بعد أنه كان "مقلب" من أبطال مسلسل "بـ100 وش"

وتمكن فيلم "200 متر" من حصد ثلاث جوائز هم: سينما من أجل الإنسانية وفيبريسى وأفضل ممثل والتى ذهبت للفلسطينى على سليمان ومنح المهرجان النجم المصرى خالد الصاوى جائزة الإنجاز الإبداعى، وبكى "الصاوى" على المسرح بعد عرض فيلم قصير عن مسيرته الفنية.

وفى أقل من 24 ساعة فاز فيلم "ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك" للمخرج المصرى سامح علاء بجائزة الجونة كأفضل فيلم عربى روائى قصير بعد فوزه بجائزة السعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائى كأول فيلم مصرى يفوز بهذه الجائزة.