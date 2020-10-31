حمو بيكا لـ"الخليج 365" في أول رد بعد الحكم بحبسه: المحامي طمأني وهقدم استئناف غدا

رنا صلاح الدين - قضت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد إتهامه بسب وقذف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365، قال الفنان حمو بيكا إنه تواصل مع المحامي الخاص به، وأخبره إنه سيقوم غدا الأحد بتقديم استئناف على الحكم الصادر.

وأضاف حمو بيكا وأكد إنه متواجد حاليا في مدينته الإسكندرية، مشيرا إلى إن خبر الحكم عليه بالسجن لمدة عامين تسبب في قلق لجميع أفراد أسرته، إلا إنه قام بطمأنتهم كما طمأنه محاميه الخاص.

وتابع حمو بيكا قائلا، أن المحامي الخاص به أخبره أن الأمور بنسبة كبيرة لم تصل للسجن، وأشار إلى أنه على استعداد تام لدفع الكفالة، ويتمنى من الله ألا تصل الأمور لتنفيذ الحكم.

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وكان ياسر قنطوش محامي نقابة المهن الموسيقية تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، يحمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة إتهم فيه حمو بيكا بإقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف النقيب هاني شاكر.

وقال قنطوش في الدعوى القضائية إن حمو إعتدى لفظياً على شاكر ووجه له الشتائم، خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، من دون توافر الشروط للحصول على التصريح، بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا يستعد حاليا لطرح أحدث أغنياته "انتي معلمة"، الذي يقدمها برفقة زميله المطرب عمر كمال، حيث أنهم ظهروا معا منذ أيام قليلة وقاموا بغناء الأغنية في وجود الراقصة البرازيلية لورديانة، التي كانت ترقص على نغماتها.