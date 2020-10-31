جيمس بوند يرحل نائما.. شون كونري من بيع الحليب إلى الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي أسطورة السينما الاسكتلندي شون كونري عن 90 عاما بعد مسيرة حافلة استمرت 4 عقود واكتسب شهرة عالمية بتجسيده المثير لشخصية العميل البريطاني جيمس بوند.

وقالت المتحدثة باسم العائلة، نانسي سيلتزر، السبت: "أكدت زوجته ميشلين وابناه جيسون وستيفان أنه مات في سلام أثناء نومه وسط عائلته".



نشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبرة حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته، كمال الأجسام، في دخول مجال التمثيل حيث صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن "كان شون أسطورة عالمية، لكن أولا وقبل كل شيء كان اسكتلنديا وطنيا وفخورا".

وسيخلد كونري في الذاكرة أولا باعتباره العميل البريطاني 007، تلك الشخصية التي صنعها الروائي إيان فلمنج وخلدها كونري في الأفلام التي بدأت بفيلم "دكتور نو" في عام 1962.

وكان أسلوبه الماهر وهو يجسد شخصية بوند وروح الدعابة الساخرة التي تحلى بها في التخلص من الأشرار والرقص مع النساء الجميلات قد أعطى عمقا للشخصية ليحدد ملامحها لمن تبعوه في تجسيدها.

وكان يقدم نفسه في الأفلام بتوقيع "بوند - جيمس بوند". لكن كونري لم يكن سعيدا بتعريفه بالدور، وقال ذات مرة إنه "يكره ذلك الملعون جيمس بوند".

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وبطول قامته ووسامته وصوته الأجش المناسب للشخصية الفظة في بعض الأحيان، لعب كونري سلسلة من الأدوار الشهيرة إلى جانب بوند وحصل على جائزة الأوسكار على تجسيده شخصية شرطي صارم من شيكاجو في فيلم "المنبوذون" في 1987.

وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة "بيبول" أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.

وكان كونري من أشد المؤيدين المتحمسين لاستقلال اسكتلندا وكان يحمل وشما على ذراعه عبارة "اسكتلندا للأبد" أثناء خدمته في البحرية الملكية.

وعندما منحته ملكة بريطانيا إليزابيث في عام 2000 لقب فارس في سن 69 عاما في قصر هوليرود في إدنبرة، كان يرتدي زيا اسكتلنديا كاملا بما في ذلك التنورة المنقوشة باللونين الأخضر والأسود لعشيرة والدته.

ولد كونري في 25 أغسطس/ آب 1930، وكان أكبر ولدين لسائق شاحنة مسافات طويلة وأم كانت تعمل عاملة نظافة. وترك المدرسة في سن 13 عاما وعمل في مجموعة متنوعة من الوظائف الصغيرة. وفي سن 16 عاما، بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية، جرى تجنيده في البحرية الملكية وخدم لمدة ثلاث سنوات.

تزوج كونري من الممثلة ديان سيلنتو في عام 1962. وطلقها بعد 11 عاما وقد رزقا بابنهما جيسون الذي اتجه إلى التمثيل. وتزوج شون فيما بعد الفنانة الفرنسية ميشلين روكبرون التي التقى بها أثناء لعب الجولف في عام 1975.