شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الإتربى تستأنف تصوير جمال الحريم و"شارع 9" بعد عودتها من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة الشابة هدى الإتربى تصويرمسلسلين بعد عودتها من الجونة حيث كانت تتواجد هناك لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، المسلسل الأول الذى تشارك فيه هدى هو "عصر الحريم" مع نور وخالد سليم، والثانى "شارع 9" مع رانيا يوسف ومحمود عبد المغنى والإثنين من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقررعرضهما قبل نهاية العام الجارى.



هدى الاتربى

مسلسل "جمال الحريم" تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، ويشارك فى بطولته دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ورنا رئيس، أما "شارع 9" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق ويشارك فى بطولته أحمد وفيق، نرمين الفقى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، أحمد سلامة، صبا الرافعى، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش

وتصدرت هدى الاتربى ترند جوجل فى حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى التى انتهت فعالياته مساء أمس الجمعة، بعدما ظهرت بفستان أسود أنبق ومثير فى نفس الوقت، ما جعلها حديث الجميع على السوشيال ميديا.



هدى الاتربى من افتتاح مهرجان الجونة

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وقالت هدى على هامش حضورها فعاليات المهرجان خلال لقاءها مع الاعلامية شيرهان ابو الحسن فى برنامج "راجل و2 ستات"، إنها تحضر مهرجان الجونة السينمائى للمرة الثالثة، موضحة أن الملابس التى ترتديها خلال حضور المهرجان تحرص على أن تتوافق مع قواعد الهرجان، أنها حريصة على الحضور ومشاهدة أفلام المهرجان، خاصة أن أفلام المهرجان تناقش حياة الإنسان بواقعية.

وأضافت هدى الإتربى:"إنها دائما ما تتصالح مع نفسها وتصلح أى عيب لديها فى شخصيتها، متابعة: "بشتغل على نفسى كتير وشخصتى متوترة في أغلب الأحيان". وأضافت: "جزء من نجاح المرأة هو أن تقوم بعمل بيت وأسرة وتكون أم، وحلم الزواج ليس مؤجل، ولكن الأهم أن يكون لدى شخص يدعمنى في شغلى، ويكون راجل في ضهرى دائما ويخاف علي ويشاركنى فى كل شىء".



الفنانة هدى الاتربى



الفنانة هدى الاتربى