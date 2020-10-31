شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى شومر تحتفل بالهالوين مع ابنها بأزياء تنكرية مضحكة × 9 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية إيمي شومر بالهالوين مع ابنها "جين" البالغ من العمر 17 عامًا، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عددًا من الصور لطفلها الصغير متنكرا في أزياء الهالوين، وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



ابن إيمي شومر

وتتمتع الفنانة إيمي شومر بروح الدعابة خاصة حينما يخص الأمر ابنها الصغير الذي ارتدى عدة أزياء تنكرية مضحكة في احتفالات الهالوين، فيما علقت إيمي شومر قائلة: "إذا كان لديك طفل ولم تلبسه بمجموعة من الطرق المجنونة، فأنا لا أفهم ما تفعله".



الطفل جين ابن الممثلة إيمي شومر

ونشرت الممثلة البالغة من العمر 39 عاما صورة لطفلها وهو يرتدي زي ديناصور بينما كان يلغب ويحدق في الكاميرا، وفي صور أخرى كان يرتدى نظارة شمسية مع والدته، وصورًا أخرى كان يرتدى "باروكة" ونظارة يبدو فيها كالرجل العجوز.



الطفل جين

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة إيمى شومر عن صدمة لمتابعيها على موقع إنستجرام حينما أعلنت عن إصابتها بمرض لايم من خلال بوست مطول قالت فيه "من الممكن أن أكون تعرضت للإصابة بمرض لايم منذ سنوات، لكننى متحمسة للشفاء منه عن قريب وأعلم أنه من الضرورى الابتعاد عن أشعة الشمس حالياً". وتبدأ أعراض مرض لايم بشكل بسيط ما بين الصداع والتهاب فى المفاصل ووجع بها، ثم قد يتطور الأمر إلى الشلل حال عدم العلاج منه، وهو مرض نتيجة لعضة من جانب قراد.

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إيمي شومر مع ابنها جين



إيمي شومر برفقة طفلها جين



جين ابن إيمي شومر



جين في زي شيف



جين نجل إيمي شومر