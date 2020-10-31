شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ودع صناع جيمس بوند شون كونري: "ستظل العميل السري الأصلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي النجم شون كونري الحائز على جائزة الأوسكار، والذي قدم ٧ أفلام في سلسلة جيمس بوند الشهيرة وفي أعقاب وفاة شون كونري توجه عدد من نجوم هوليوود إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم الممثل القدير حيث قال منتجا جيمس بوند مايكل ج.ويلسون وباربرا بروكلي في بيان: "لقد شعرنا بالصدمة من أنباء وفاة السير شون كونري. لقد كان وسيظل دائمًا في الذاكرة باعتباره جيمس بوند الأصلي والذي لا يمحى في تاريخ السينما لقد أحدث ثورة في العالم بتجسيده الشجاع والبارع للعميل السري المثير والكاريزمي، إنه بلا شك مسئول إلى حد كبير عن نجاح سلسلة الأفلام وسنظل كذلك إلى الأبد ممتن له ".

في حين كتب سام نيل، الذي شارك في البطولة مع كونري في 1990 The Hunt for Red October، "التصوير مع شون درسًا في كيفية التصرف على الشاشة. لكن كل هذه الجاذبية والقوة والتي كان يتمتع بها كانت فريدة تمامًا".

وقال دانيال كريج، والذي شارك بـ5 أفلام في سلسلة جيمس بوند ابتداءً من كازينو رويال لعام 2006 ، في بيان: "لقد سمعت بحزن شديد عن وفاة أحد عظماء السينما الحقيقيين. سيُذكر السير شون كونري على أنه بوند وأكثر من ذلك بكثير. لقد حدد حقبة وأسلوبًا. يمكن قياس الذكاء والسحر اللذين يصورهما على الشاشة بالميجا وات"

وأضاف: "ساعد في إنشاء الفيلم وسيستمر في التأثير على الممثلين وصناع الأفلام على حد سواء لسنوات".

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و ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وتلفزيون سكاي نيوز اليوم السبت أن أسطورة السينما الممثل الاسكتلندى شون كونرى، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة وتألق على الشاشة الفضية لأربعة عقود، توفى عن عمر يناهز 90 عاما، ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبره حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته كمال الأجسام في دخول مجال التمثيل حيث صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين... كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا"، وعلى مدى أربعة عقود لعب كونري سلسلة من الأدوار الجديرة بالتقدير، إلى جانب شخصية بوند المشهورة.

وحصل على جائزة الأوسكار عن أدائه لدور شرطي صارم من شيكاجو في فيلم "المنبوذون" (1987)، وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة بيبول أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.