شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية دوا ليبا تحتفل بالهالوين بقناع لـ"مستر بين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية دوا ليبا مؤخرًا بالهالوين، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لها مع صديقتها خلال احتفالها بالهالوين على طريقتها الخاصة.

ظهرت النجمة العالمية دوا ليبا في الصور مع صديقتها، ويرتديان قناعا مخيفا والآخر للممثل العالمي روان أتكينسون التي اشتهر بأعماله "مستر بين"، حيث علقت دوا ليبا قائلة: "ما ستراه في نهاية سريرك الليلة إذا لم تنشر "Fever".. هالوين سعيد".



النجمة العالمية دوا ليبا تحتفل بالهالوين

وتسعى دائمًا النجمة العالمية دوا ليبا لتقديم العديد من الأعمال المتنوعة التى تفاجئ بها جمهورها، وقد أعلنت ليبا أنها بصدد إطلاق أغنية جديدة "ديو"، تعاونت فيها دوا البالغة من العمر (25 سنة) مع واحدة من أبرز مغنيات البوب البلجيكيات وهى "أنجيل"، حيث أسعدت المفاجأة قطاعا كبيرا من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.

وقررت دوا ليبا أن تطلق أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم "Fever" مع المغنية أنجيل "Angèle" بعد غدٍ الجمعة 30 أكتوبر، والأغنية متاحة للطلب المسبق الآن.



النجمة العالمية دوا ليبا مع صديقتها

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دوا ليبا في احتفالات الهالوين

يذكر أن دوا ليبا استطاعت مؤخرا أن تحقق نجاحا جديدا بكليبها الذى أطلقته مؤخرا مع مغنى الراب الأمريكى DaBaby ذو الـ28 عاما، وهو كليب للريميكس الجديد لأغنيتها "Levitating" .

"Levitating" هو التعاون الثانى بين دوا ليبا مع مغنى الراب DaBaby، حيث كان الريمكس الأول بالتعاون مع أيقونتى الموسيقى والغناء مادونا وميسى إليوت.