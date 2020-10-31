شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج هانى ثابت مكتشف محمد منير وحميد الشاعري وإيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المنتج هانى ثابت صاحب إحدى شركات إنتاج شرائط الكاسيت، والذى ساهم فى نجومية الكثير من النجوم، حيث أنتج 6 ألبومات للكينج محمد منير بداية بـ"علمونى عينيكى" عام 1977 إلى "وسط الدايرة" والذى طرحه عام 1987.

كما أنتج أول 5 ألبومات للفنان حميد الشاعرى منها عيونها 1988 إلى جنة 1988، بالإضافة إلى أول 4 البومات للفنان علاء عبدالخالق أبرزها مرسال 1985 وانتهاءً بـ راجعلك 1990، وأول 3 ألبومات للفنان إيهاب توفيق أكمنى 1990 إلى رسمتك 1992، أيضًا أول 5 ألبومات للفنان مصطفى قمر وصاف 1991 إلى لمن يهمه الأمر 1996.

وأول 6 ألبومات للفنان حكيم نظرة 1991 إلى ياهوووه 2000، مجموعة 8 البومات للمطربة حنان بنوته 1986 إلى أنا قد كلامى 1996، كوكتيلات لقاء النجوم من عام 1990 (3 اجزاء).