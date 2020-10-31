شكرا لقرائتكم خبر عن التجهيزات النهائية لـ حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 29.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت دار الأوبرا المصرية من تجهيز مسرح النافورة من أجل استقبال الضيوف لبدء حفلات مهرجان الموسيقى العربية المقرر انطلاقه غدًا، وتحيى المطربة نادية مصطفى حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29، كما تشاركها فى إحياء الحفل المطربة سوما.

تنطلق فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة، مساء الأحد، في تمام الثامنة مساء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان.

تبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناى الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقى وعازف الوتيريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

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