شكرا لقرائتكم خبر عن فيليستى هوفمان تشترى سيارة جديدة بعد خروجها من السجن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت الممثلة الأمريكية فيليستى هوفمان، مؤخرًا، وهي تتسوق لشراء سيارة جديدة في معرض سيارات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأثناء ذلك حرصت على الالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأظهرت صورًا بطلة مسلسل (ديسبرت هاوس وايفز)، وهي تشتري سيارة تسلا سوداء، حيث بدت وكأنها تريد الابتعاد عن الأضواء، خاصة أنها توجهت إلى شراء السيارة مرتدية نظارة شمسية وقناع للوجه، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



الفنانة العالمية فيليسيتي هوفمان

الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 57 عاما شوهدت وهي تلتقط مفاتيح رحلتها الجديدة، حيث تألقت في ملابس سوداء وكانت تحمل حقيبة جلدية سوداء متناسقة مع ملابسها أيضا.

وقضت فيليستى هوفمان ما يقرب من أسبوعين خلف القضبان في أواخر العام الماضي في سجن اتحادي بكاليفورنيا بعد أن اعترفت بدفع 15000 دولار ليقوم شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها في امتحان القبول.



الممثلة فيليسيتي هوفمان تتسوق لشراء سيارة

وصدر الحكم بعد أن أقرت هوفمان بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها فى الجامعة، واعتذرت هوفمان (56 عاما)، بطلة مسلسل (ديسبرت هاوس وايفز) والتى رشحت من قبل لنيل جائزة الأوسكار، عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم، الذى شمل تغريمها 30 ألف دولار مع بقائها عاما تحت المراقبة.

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وطالب الادعاء بسجن هوفمان لمدة شهر بعد أن أقرت بالذنب وهى تبكى فى مايو 2019 فيما يتعلق بالتآمر لدفع 15 ألف دولار مقابل قيام شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها فى اختبار (سات) المستخدم للقبول فى الجامعات. كما طالب الادعاء بتغريمها 20 ألف دولار وإبقائها عاما تحت المراقبة.



النجمة فيليسيتي هوفمان خلال شراء سيارة



النجمة فيليسيتي هوفمان



فيليسيتي هوفمان تشتري سيارة جديدة بعد خروجها من السجن