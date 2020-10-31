شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أحدث أغانية "بألف سلامة" من ألبوم خليك فولاذي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منذ قليل النجم تامر حسني، أغنيته الجديدة "بألف سلامة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف، وذلك بعدما طرح من قبل أغنيتين "مبطلناش إحساس"، "فجاة افترقنا"، حيث تأتي تلك الأغاني ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".

من ناحية أخرى سبق وأجّل النجم تامر حسنى حفل إطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، الذى كان من المفترض إقامته في الجونة، إلا أنه قرر تأجيله، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل في القاهرة قريباً، خاصة أن تامر مشغول حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة والنهائية على الألبوم الذى يعد من أقوى الألبومات التى قدمها خلال السنوات الماضية.

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على جانب آخر ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يشارك في بطولته كل من ماجد الكداونى، حلا شيحة، سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين، قصة وتأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وكانت تصدرت أغنية "ترجعلنا بالسلامة" تريند موقع "يوتيوب"، حيث حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد طرحها في يومين فقط، والتي أهداها لنجم النادي الأهلي مؤمن زكريا لدعمه في أزمته الصحية التي يعيشها حاليا والتي أبعدته عن المشاركة داخل الساحرة المستديرة، وظهر بها عدد كبير من النجوم لمساندة مؤمن في تلك الأزمة.