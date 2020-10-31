شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: الحكم بحبس حمو بيكا انتصار للأسرة الموسيقية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين تعليقًا على الحكم على حمو بيكا بالحبس لمدة عامين، إنه يعد انتصارا لدولة القانون وللأسرة الموسيقية في وذلك بعد تعديه على النقابة وهجومه عليها.

وأضاف مرتضي، أن الحكم أعاد حق النقابة وأعضائها ومجلس إدارتها بعد تعدي بيكا علي النقابة واتهامه أعضاء المجلس بالرشوة، مشيرًا إلي أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين أعاد حقه وحق النقابة بالقانون عندما قرر اللجوء للقضاء وعدم الرد علي هجومه وقتها.

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قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.