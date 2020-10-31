شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى ابن باشوات فى "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يحيى الفخرانى تصوير مشاهده في مسلسله الرمضانى المقبل "نجيب زاهى ذركش"، فهو من عائلة اروستقراطية وابن بشوات، ويصور مشاهده داخل قصر وهو ديكور خاص به بمدينة الإنتاج الإعلامى، مع أنوشكا والتي تجسد دور شقيقته خلال الأحداث، ويكون هناك العديد من المفاجآت تكشفها الحلقات الأولى من المسلسل.

ويجسد الفخرانى دور محامٍ مخضرم ودكتور جامعى، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية في مدينة 6 أكتوبر بإحدى المولات الكبيرة، وهو محامي له 4 أبناء، لكن يدخل فى صراع معهم ويعانى من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.