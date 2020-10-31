شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أول تعليق من حمو بيكا بعد حكم حبسه سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق له على حكم حبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، قال الفنان مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"رميت حمولي علي ربنا".



حمو بيكا عبر انستجرام

وقضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.



حمو بيكا

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وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله في واقعة سب وقذف هاني شاكر ونقابة الموسقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فني، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.