شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية فوز شون كونري بالأوسكار عن فيلم The Untouchables.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الممثل الأسطوري شون كونري اليوم السبت، كان عمره 90 عامًا، وهو نجم يعتبر من أهم نجوم هوليوود عبر التاريخ.

وفاز شون كونري بأوسكاره الأول والوحيد عام 1988 عن دوره الأيقوني في فيلم The Untouchables، وكان خطابه قصيرًا وساحرًا ومضحكًا، ففي حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ60، أشار كونري إلى أنها كانت المرة الثانية فقط التي يحضر فيها الحفل، وكانت المرة الأولي قبل 30 سنة وقال ساخرًا: "الصبر فضيلة حقًا".

وأضاف "فوزي بهذه الجائزة، يخلق معضلة لأنني قررت أنه إذا كان لديّ حظ سعيد للفوز، فسأعطيها لزوجتي، التي تستحقها. ولكن، هذا المساء، اكتشفت وراء الكواليس أن الجائزة بقيمة 15000 دولار.. الآن لست متأكدًا من ذلك".

وأنهي كلمته وهو يشير لزوجته "ميشلين، أنا أمزح فقط. إنها لك."

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وتلفزيون سكاي نيوز اليوم السبت أن أسطورة السينما الممثل الاسكتلندى شون كونرى، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة وتألق على الشاشة الفضية لأربعة عقود، توفى عن عمر يناهز 90 عامًا، ونشأ كونري في منطقة فقيرة في إدنبره حيث عمل ببعض المهن البسيطة مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة قبل أن تساعده هوايته كمال الأجسام في دخول مجال التمثيل حيث صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وقال أليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا السابق: "هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين.. كان شديد الوطنية ومفكرا عميقا وإنسانا متميزا"، وعلى مدى أربعة عقود لعب كونري سلسلة من الأدوار الجديرة بالتقدير، إلى جانب شخصية بوند المشهورة.

وحصل على جائزة الأوسكار عن أدائه لدور شرطي صارم من شيكاجو في فيلم "المنبوذون" (1987)، وكان عمره 59 عاما عندما أعلنت مجلة بيبول أنه "الرجل الأكثر جاذبية" في عام 1989.