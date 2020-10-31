تراند اليوم : عايدة عبد العزيز مصابة بالزهايمر ومحدش بيسأل عليها.. شاهد

قال شريف أحمد عبدالحليم، نجل الفنان أحمد عبدالحليم والفنانة عايدة عبدالعزيز، إن حالة والدته الصحية مستقرة، وهي الآن تبلغ من العمر 90 سنة، لكنها خلال الفترة الماضية أصيبت بألزهايمر، أي بعد وفاة زوجها قبل 7 سنوات.

وأضاف نجل الفنانة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى، الأربعاء، أن والدته “تنسى الأحداث القريبة والجديدة، وتتذكر فقط الأحداث القديمة والبعيدة”.

ولفت إلى نسيان والدته وفاة والده وسؤالها عنه باستمرار رغم رحيله من 7 سنوات، وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، مشيرًا إلى أنها أصيبت بكسر في الحوض مؤخرا، وحركتها لم تعد سهلة.

وأضاف: “الفنانة رجاء الجداوي- رحمها الله- كانت تسأل عنها باستمرار، ولكن لا يوجد أحد في الوسط الفني حاليا يسأل عنها”، لافتا إلى أنها تتلقى دعوات من النقابة في المناسبات فقط.

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