تراند اليوم : هاني شاكر أخد حمو بيكا من قفص الزوجية لقفص السجن.. حبس سنتين

يبدو أن هاني شاكر قد تصالح مع كل مطربي المهرجانات إلا حمو بيكا.

غني ” بنت الجيران” وأثنى على صوت عمر كمال، وعلى حسن شاكوش، بينما تسبب في حبس حمو بيكا عامين مع الشغل.

قضت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، معاقبة مطرب المهرجانات الشعبية “حمو بيكا” بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ”حمو بيكا”، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن “بيكا” يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

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يأتي هذا بعد ان تصدر فيديو إعلان أغنية الفنان المصري عمر كمال الجديدة “أنتي معلمة”، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في مصر.

وكان عمر كمال قد نشر فيديو للدعاية لأغنيته الجديدة “أنتي معلمة” التي تجمعه مع حمو بيكا.

ويظهر في الفيديو عمر كمال وحمو بيكا وهم يستمعان إلى أغنيتهما فيما ترقص بجوارها الراقصة البرازيلية لورديانا، دون أن يتم الكشف عن موعد طرح الأغنية بشكل رسمي.

كيف تصالح هاني شاكر مع مطربي المهرجانات

لو لم نشاهد الفيديو، لما تخيلنا أن الفنان هاني شاكر يمتلك مثل تلك خفة الدم ومرونة الحنجرة، التي نقلته من الغناء بصوته الرخيم لأغنية ” بنت الجيران” ثم الانتقال فجأة لتقليد صوت حسن شاكوش، وبالتالي ليس من المستغرب أن يردها شاكوش أو عمر كمال، ونراهم يغنون ” جرحي أنا ” أو ” أصاحب مين “.

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كان هذا قبل أياما قليلا وتحديدا الجمعة الماضيةـ، ونتيجة لهذا تبدلت الأحوال ولعب الزهر مع مطربي المهرجانات.

فبعد أن هاجمهم طويلا، وحرمهم من المشاركات المحلية والاقليمية، أخيرا بدأ الفنان الكبير هاني شاكر أن يلين قليلا تجاه مطربي المهرجانات.

اعترف أنه أحد أنواع الفن، صحيح لا يليق بالكثيرين ولا يعجب الكثيرين، ولكن منذ متى كان الفن يشهد إجماعا، شأنه شأن السينما، والسياسة والأديان، لا شئ في الدنيا يشهد إجماعا تاما.

واكد شاكر أن مشكلته ليست مع الموسيقى ونوعها أو صخبها، او عدم اتفاقها مع القواعد الموسيقية، لكن مشكلته كلها مع الكلمات التي تحتويها تلك الأغنيات، وما بها من إسفاف وسباب وألفاظ جارحة وغير لائقة.

وانتقد هاني شاكر أغنية عمرو كمال التي غنى فيها للخمور والمخدرات رغم تنبيه السابق عليه بتعديل تلك الجمل من الأغنية.

لكنه مطلع هذا الاسبوع قد غنى أغنيتهم بنت الجيران، فعلها، وأكد بما فعله أن الكلمات الجميلة واللحن المميز تحتاج حقا لصوت جميل لتخرج لنا قطعة فنية متكاملة.

واشتعلت السوشيال ميديا أمس بعد طرح إعلان أحدث لقاءاته التلفزيونية في برنامج “السيرة”، من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يذاع الجمعة والسبت.

ويظهر هاني شاكر في الإعلان وهو يؤدي أغنية المهرجانات المصرية الشعبية “بنت الجيران”، ثم يقلد صوت صاحبها حسن شاكوش، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.