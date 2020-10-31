تراند اليوم : من جماله .. هنا الزاهد هتموت علي جوزها وبتغير عليه من الكلبة

حلّ الفنان أحمد فهمي ضيف ثاني حلقات الموسم الجديد من البرنامج الشهير “لايف من الدوبليكس” الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

خلال فقرة المقدمة مع “كارو” رد فهمي على العديد من الأسئلة حول علاقتها بزوجته الفنانة هنا الزاهد، موضحا أنها “زنانة” بشكل غير عادي، وأنه سجّل رقمها على هاتفه باسم “كتكت”، نظرا لخشونه شعرها، الذي يشبه شعر علي ربيع، على حد قوله.

وروى فهمي موقفا غريبا عن غيرة زوجته، موضحا أن تغار عليه من الكلبة “زيزي” التي يربيها في المنزل، قائلا: “في مرة دخلت الأوضة لقيها بتعيط بجد.. بقولها مالك.. قالتي أنت طول الوقت قاعد مع زيزي وده مضايقني وبتاع وقعدت تعيط.. طبعا أنا خوفت على نفسي وقتها وقولت دي مضطربة نفسيا”.

وبسؤاله “كان نفسك تتجوز مين”، رد فهمي ضاحكا: “معز مسعود”.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

كما ينشغل أحمد فهمي حاليا في تصوير فيلم جديد يحمل اسم مبدئي هو “دماغ عالية” مع روبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ومن إخراج الجندي، وتأليفه مع الجندي وإيهاب بليبل.