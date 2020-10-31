الحكم على حمو بيكا بالحبس لمدة عامين

رنا صلاح الدين - قضت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد إتهامه بسب وقذف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وتقدم ياسر قنطوش محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، يحمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة إتهم فيه حمو بيكا بإقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف النقيب هاني شاكر.

وقال قنطوش في الدعوى القضائية إن حمو إعتدى لفظياً على شاكر ووجه له الشتائم، خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، من دون توافر الشروط للحصول على التصريح، بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا يستعد حاليا لطرح أحدث أغنياته "انتي معلمة"، الذي يقدمها برفقة زميله المطرب عمر كمال، حيث أنهم ظهروا معا منذ أيام قليلة وقاموا بغناء الأغنية في وجود الراقصة البرازيلية لورديانة، التي كانت ترقص على نغماتها.