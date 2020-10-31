ياسر جلال يستعد لـ"الديب"

رنا صلاح الدين - تعاقد الفنان ياسر جلال على بطولة مسلسل جديد، يحمل عنوان "الديب"، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال التي تتكون من 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه عبر منصة "watch It".

العمل سيتعاون خلاله ياسر جلال مع المخرج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تجمعه حاليا جلسات عمل مع المخرج، وذلك من أجل الاستقرار على كافة تفاصيله، وترشيح الفنانين المشاركين في بطولته.

وظهر مؤخرا الفنان ياسر جلال، وذلك أثناء إدلائه بصوته في الإنتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي بمنطقة الـ6 من أكتوبر، كما أنه أيضا ظهر في جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، التي كانت في خلال الأسبوع قبل الماضي.

يذكر أن الفنان ياسر جلال نافس في المارثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، الذي تعاون خلاله مع المؤلف هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي، وحقق نجاح ملحوظ حين عرضه.