"القرية العالمية" بالإمارات تسجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت القرية العالمية في دبي، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وسجلت القرية العالمية بدبي رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد من مقاطع الفيديو ضمن فيديو موسيقي متنوع خلال أكبر حفل افتراضي لموسيقى الروك في التاريخ، والذي جرت فعالياته الليلة الماضية على المسرح الرئيسي للوجهة العالمية، التي أعلنت عن خطتها لتسجيل 24 رقما قياسيا جديدا، ليصل المجموع الكلي إلى 25 رقما احتفالا باليوبيل الفضي للقرية العالمية.



واستطاعت فرقة الروك الشهيرة "روكن 1000" الأضخم في العالم جمع الموسيقيين من جميع أنحاء المنطقة والعالم للاحتفال باليوبيل الفضي للقرية العالمية وتوفير تجربة احتفالية استثنائية للضيوف الحاضرين في القرية العالمية وللمشاهدين الذين تابعوا الحدث افتراضيا عبر قناة القرية العالمية على منصة يوتيوب في مشهد موسيقي مذهل من المستوى العالمي.

ونجحت فرقة البوب الشهيرة Now United في أمسية مليئة بالمفاجآت في إبهار ضيوف القرية العالمية بأداء أغنية Come Together مباشرة على المسرح الرئيسي للوجهة الترفيهية.

وحضر 12 فنانا من أعضاء الفرقة الموهوبين من 12 دولة مختلفة لإحياء فعالية الافتتاح بمشاركة نور من لبنان، التي انضمت مؤخراً للفرقة، حيث اعتبرت هذه الأمسية الغنية بفعاليتها بمثابة رسالة حول عودة الأعمال إلى طبيعتها في دبي.

وقالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات لدى القرية العالمية: "من الرائع أن نسجل رقماً قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ويعتبر هذا الحفل الاستثنائي بمثابة الخطوة الأولى في مسيرتنا لهذا الموسم التي تمتد لـ25 أسبوعا مع تسجيل 25 رقما قياسيا في جينيس للأرقام القياسية كجزء من احتفالاتنا باليوبيل الفضي للقرية العالمية هذا الموسم".

وأضافت: "لقد شهد الحفل الموسيقي التاريخي لافتتاح موسمنا الحالي إقبالا واسع النطاق على المستوى العالمي في مشهد استثنائي جمع الثقافات والحضارات عبر الموسيقى تعبيرا عن التسامح والتعايش بين الناس من مختلف الجنسيات والخلفيات الاجتماعية".

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وتشتهر القرية العالمية بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية تبقى في البال عبر جمع ثقافات العالم على مساحة واحدة في دبي.

وقد استطاعت الوجهة العالمية إثبات مكانتها الرائدة عبر تنظيم هذا الحفل الذي اعتبر بمثابة حدث عالمي فريد يتجاوز الحدود الجغرافية ويحتفي بغنى الثقافة الإنسانية.

ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية إلى تحقيق هذا الإنجاز العالمي بفضل الجهود التعاونية للقرية العالمية مع شبكة الإذاعة العربية، أحد أكبر شبكات الراديو في المنطقة وطيران الإمارات الناقل الدولي الرسمي لإمارة دبي والناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة جميرا، إحدى أبرز المجموعات الفندقية الفاخرة في العالم.

وتم بث الحفل على الشاشات الضخمة في المسرح الرئيسي في القرية العالمية وعبر صفحة القرية العالمية على منصة يوتيوب حيث تابعه المعجبون من شتّى قارات العالم ودوله المختلفة.

وقال فابيو زافاجنيني، مؤسس ومدير فرقة "روكين 1000": "سعداء بتقديم هذا الحفل الضخم بالمشاركة مع الآلاف من الفنانين حول العالم ونحن فخورون بمشاركتنا في احتفالات اليوبيل الفضي للقرية العالمية، ومن المؤكد أن هذه التجربة ستبقى في بالنا وسيكون للقرية العالمية مكانة خاصة في قلوبنا ونتطلع قدما لزيارتها في القريب العاجل".

وشارك الآلاف من محبي موسيقى الروك من 80 دولة في فعاليات هذا الحفل الافتراضي الأضخم في العالم حيث استعرضوا مواهبهم ونقلوا رسالة الأمل للعالم أجمع.